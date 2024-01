Xiaomi prestavil nov Redmi Note

Xiaomi Redmi Note 13 je najnovejši telefon v seriji Redmi Note, ki je znana, da za zahtevan denar ponudi največ.

Nedavno predstavljeni telefoni Redmi Note 13 so najbolj dostopni v seriji, a vseeno prinašajo nekaj ključnih zmožnosti. Seveda brez kompromisov ne gre. Redmi Note 13 ima 6,7-palčni AMOLED zaslon z osveževalno hitrostjo 120Hz, ločljivostjo 1080p in zaščito Gorilla Glass 3. Zaslon doseže svetlost 1.800 nitov. Poganjata ga procesor Snapdragon 685 ter 6 ali 8 GB pomnilnika RAM. Podatkovne shrambe je na voljo 128 ali 256 GB. Glavna kamera ima 108 MP, poleg tega pa so na voljo še 8 MP ultra-širokokotna kamera in 2 MP makro kamera. Na prednji strani je 16MP kamera. Naprava ima baterijo s kapaciteto 5.000 mAh in podpira 33W žično polnjenje. Vključuje tudi vgrajen optični bralnik prstnih odtisov, IP54 zaščito pred vodo in je na voljo v treh barvah: Midnight Black, Ice Blue in Mint Green.

Čeprav procesor ni najhitrejši, kamere pa slabo fotografirajo v šibkejših svetlobnih pogojih ter snemajo zgolj 1080p video, ki mu manjkajo podrobnosti in stabilizacija, gre za telefone, katerih cena se začne pri približno 200 evrih, kar jih uvršča v sam vrh cenovno dostopnih tovrstnih naprav. Strojno nadgrajeni različici Pro in Pro Plus imata boljši kameri in procesor, a sta seveda dražji.