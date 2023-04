Xiaomi predstavil ultra mobilnega fotografa

Xiaomi je po lanski splavitvi prvega mobilnega senzorja kamere z velikostjo enega palca s telefonom 12S Ultra zdaj predstavil naslednika naprave, ki si s predhodnikom deli znani videz in prinaša pomembne nadgradnje.

Xiaomi je predstavil svoj najnovejši pametni telefon, Xiaomi 13 Ultra, ki se ponaša z izboljšanimi funkcijami, štirimi Leica kamerami in zmogljivejšim procesorjem Snapdragon 8 Gen 2. Glavna kamera z optično stabilizacijo slike 23 mm uporablja enak 1-palčni 50 MP senzor Sony IMX989, ki ima po novem nastavljivo zaslonko med f/1.9 in f/4.0 za različne umetniške učinke. Preostale tri kamere nudijo ultra širokokotno fotografiranje (12 mm, f/1.8, 122-stopinjski FOV), periskopsko petkratno (120 mm, f/3.0, OIS) in novo 3,2-kratno povečavo (75 mm, f/1.8, OIS) za ostre portrete z več bokeha (učinek zameglitve. Vse tri kamere uporabljajo nov 50-megapikselni 1/2.51-palčni senzor IMX858, ki naj bi ponujal enako zmanjšanje šuma, vseprisotno ostrenje in zmogljivost DOL-HDR kot njegov 1-palčni sorodnik, kar naj bi zagotavljalo dosledno kakovost slike pri vseh štirih kamerah. Na prednji strani telefona je 32 MP kamera za selfije.

Novi model ponuja večjo baterijo, hitrejše polnjenje ter izboljšan zaslon z LTPO tehnologijo in podporo za Dolby Vision. Poleg tega ima telefon oceno IP68 za odpornost proti prahu in vodi ter izboljšano hladilno zanko za odvajanje toplote. Telefon Xiaomi 13 Ultra je že na voljo za prednaročilo na Kitajskem, na mednarodnem tržišču pa ga pričakujemo v prihodnosti.