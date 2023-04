Xiaomi predstavil serijo Redmi Note 12

Xiaomi je na kitajskem že jeseni splavil serijo telefonov srednjega razreda Redmi Note 12, sedaj prihaja serija še na evropska tla.

Gre v resnici za 4 telefone, polega navadnega Redmi Note 12 še modeli Note 12 5G, Note 12 Pro 5G ter Note 12 Pro+ 5G (ponekod so oznake sicer obrnjene – osnovni je model Note 12 4G, ostali pa opustijo dodatno pripono 5G). Telefoni Redmi so po zmogljivosti in ceni postavljeni nekoliko nižje od sorodnih Xiaomijev, z njimi ciljajo na uporabnike, ki želijo čim več zmogljivosti po bolj dostopnih cenah.

Najzmogljivejši model Note 12 Pro+ 5G se hvali predvsem z zmogljivim fotografskih sklopom, pri katerem ima osrednji fotoaparat tipalo z 200 MP – to je doslej bila domena telefonov višjih cenovnih razredov. Ob tem bo naložen program Xiaomi Procut za zahtevno obdelavo videa, glavna kamera bo imela seveda tudi optično stabilizacijo slike. Ostali trije modeli imajo tipala z 50 MP (oziroma 48 v primeru modela Note 12 5G), optično stabilizacijo ima še model Pro, zadnja dva, torej Note 12 in Note 12 5G nimata vgrajene stabilizacije. Vsi štirje imajo sicer tudi še ultra-široki objektiv ter makro objektiv.

Kljub različnim imenom imajo vsi štirje telefoni enako velik zaslon, po diagonali meri 6,67 palca, enaka je tudi ločljivost (2400 × 1080). V vseh primerih gre za OLED zaslon, zmogljivejši dvojec s pripono Pro bo imeli prilagodljivo hitrost osveževanja do 120 Hz, osnovna dva modela bosta sicer ponudila 120 Hz, a z ročnim preklapljanjem med hitrostmi osveževanja. Zmogljivosti akumulatorjev bodo pri vseh modelih enake, 5.000 mAh, bodo pa različne najvišje hitrosti napajanja. Model Pro+ bo tako podpiral napajanje do 120W, to pomeni, da se naj bi povsem napolnil v 19tih minutah. Sledi model Pro z močjo 67W, vstopna dva modela pa še vedno spodobnih 33W. Nobeden izmed teh novincev ne bo imel možnosti brezžičnega napajanja.

Telefoni se bodo med seboj razlikovali tudi po procesorji. Modela Pro bosta uporabljala Mediatekov procesor Dimensity 1080, model Note 12 5G bo uporabljal Snapdragon 4 Gen 1 (SM4375), vstopni Note 12 pa Snapdragon 685. Kako se bodo obnesli v praksi bomo seveda preizkusili, a vsaj na papirju bi znali ponuditi solidno zmogljivost glede na bližnjo konkurenco.

Prodaja bo čez nekaj dni stekal tudi v Sloveniji.

Cene in dostopnost: