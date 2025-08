Objavljeno: 6.8.2025 11:00

Xiaomi predstavil pametni ventilator

Xiaomi je v poletni vročini na evropske trge lansiral Smart Desktop Air Circulation Fan, kompakten pametni ventilator, zasnovan za močan pretok zraka v manjših prostorih.

Ventilator se z minimalističnim belim videzom in možnostjo pametnega upravljanja odlično vključi v sodobna gospodinjstva. Ventilator omogoča 3D kroženje zraka z oscilacijo 120° vodoravno in 100° navpično ter doseže pretok zraka do 10 metrov, kar po podatkih proizvajalca zadostuje za ohladitev povprečno velike sobe v dobrih dvajsetih minutah. Deluje zelo tiho pri zgolj 28,4 dB in porabi le 1,75 W energije, zato je primeren tudi za spalnice ali pisarne. Poleg tega se povezuje z aplikacijo Xiaomi Home in omogoča glasovno upravljanje prek Googlovega Assistanta ter Amazonove Alexe. Ena njegovih največjih prednosti je vgrajena baterija kapacitete 10.000 mAh, ki omogoča do 26 ur brezžične uporabe, hkrati pa ventilator deluje tudi kot prenosna baterija za polnjenje drugih naprav.

Ventilator je v Evropi na voljo za slabih devetdeset evrov.