Objavljeno: 3.3.2025

Xiaomi predstavil nova telefona in tablici

Xiaomi je na dogodku v Barceloni predstavil novo serijo pametnih telefonov Xiaomi 15, ki prinaša napredne fotografske zmogljivosti.

Serija telefonov Xiaomi 15 se ponaša z objektivom Leica Summilux ter sistemom kamer s širokim razponom goriščnih razdalj. Naprave poganja najnovejši operacijski sistem Xiaomi HyperOS 2, ki optimizira zmogljivosti, povezljivost in uporabo umetne inteligence. Najmočnejši model Xiaomi 15 Ultra vključuje 1-palčno tipalo Sony LYT-900, spremenljivo goriščno razdaljo ter napredno stabilizacijo slike, kar omogoča zajem kakovostnih fotografij in videoposnetkov tudi v šibkejših svetlobnih pogojih. Poleg tega omogoča snemanje videoposnetkov v ločljivosti 4K pri prikazanih 120-ih slikah na sekundo s podporo Dolby Vision. Model Xiaomi 15 ohranja kompaktno oblikovanje in je opremljen z vsestranskim sistemom treh kamer, ki vključuje glavno kamero 50 MP, telefoto kamero 60 mm in ultra širokokotni objektiv. Obe napravi uporabljata procesor Snapdragon 8 Elite, ki zagotavlja večjo zmogljivost in manjšo porabo energije.

Xiaomi je na dogodku predstavil tudi tablična računalnika Xiaomi Pad 7 in Pad 7 Pro, ki sta namenjena tako delu kot zabavi. Ponašata se z 11,2-palčnim zaslonom ločljivosti 3,2K, visokim osveževanjem do 144 Hz ter funkcijami umetne inteligence, kot sta prepoznavanje govora in napredna obdelava fotografij.

Telefona Xiaomi 15 (12 GB + 512 GB) in Xiaomi 15 Ultra (16 GB + 512 GB) bosta na voljo 1. marca za 1100 in 1500 evrov, pri čemer bodo kupci ob nakupu prejeli privlačni promocijski ugodnosti, električni skiro (Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen) ter trimesečno naročnino na YouTube Premium. Tablici Xiaomi Pad 7 in Pad 7 Pro pa bosta s priloženo tipkovnico in pisalom Focus Pen naprodaj od 15. marca 2025 za 480 ter 630 evrov.