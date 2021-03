Xiaomi odstranjen z ameriškega seznama, delnice poskočile

Objavljeno: 15.3.2021 20:44

Po oceni ameriškega sodnika je uvrstitev Xiaomija na ameriški črni seznam »samovoljna in muhasta«, s tem pa je podjetje vsaj zaenkrat odstranjeno iz omenjenega seznama.

Vrednost delnic podjetja je na borzi v Hong Kongu takoj poskočila za 10 odstotkov. Sodnik je še dodal, da je bil proces uvrstitve Xiaomija na vojaškem seznamu (velja omeniti, da gre za drug seznam, kot tisti, na katerem je Huawei) globoko pomanjkljiv in ni izpolnjeval vseh relevantnih zahtev. Gre za seznam »komunističnih kitajskih vojaških podjetji«, na katerem so se znašli v zadnjih dnevih Trumpovega predsedovanja. Pričakujemo, da se bo podobno zgodilo tudi z drugimi podjetji, ki so trenutno uvrščena na omenjen seznam, med njimi je tudi TikTok. Kljub temu dogajanju Xiaomija v tem času še ni doletela kakšna resnejša posledica, denimo blokiran dostop do tehnologij.

