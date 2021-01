Xiaomi dodan na ameriški vojaški črni seznam

V zadnjih dnevih Trumpovega predsedovanja je ameriško ministrstvo za obrambo na seznam podjetij, povezanih s kitajsko vojsko, uvrstilo še Xiaomi.

Ta je sicer ločen od seznama ministrstva za trgovino (Commerce Department), na katerem se je poleg kopice drugih podjetij znašel Huawei in zaradi katerega jim je onemogočen dostop do ameriških tehnologij. Uvrstitev Xiaomija (poleg osmih drugih podjetji) je povzročilo novo zmedo, tudi pri Xiaomiju so zaenkrat povedali, da posledice še pregledujejo. Seveda vztrajajo, da niso pod nadzorom, oziroma kakorkoli drugače povezani s kitajsko vojsko, kot to trdijo Američani.

Xiaomi ima zaenkrat neoviran dostop to vseh tehnologij, med drugim sodeluje tudi z ameriškim Qualcommom, kar je Huaweiju že nekaj časa prepovedano. Je pa vrednost Xiaomijevih delnic (podjetje je uvrščeno na borzo v Hong Kongu) padla za 11%. Med ostalimi podjetji, na novo uvrščenimi na ta seznam, so kitajski proizvajalec integriranih vezij SMIC in trije največji kitajski telekomunikacijski operaterji (China Mobile, China Unicom in China Telecom). Borza v New Yorku je vse tri operaterje sprva odstranila iz trgovanja, po posvetovanju z regulatorji jih uvrstila nazaj, na koncu pa spet napovedala njihovo odstranitev.

Prihodnjo sredo bo predsedovanje ZDA prevzel Joe Biden, vsekakor bo zanimivo spremljati, kako se bo lotil vprašanja kitajskih podjetij.

***

S strani predstavnikov Xiaomija smo prejeli uradno izjavo, da podjetje deluje v skladu z ustreznimi zakoni in predpisi pravnih sistemov, kjer posluje. Družba poudarja, da ponuja izdelke in storitve za civilno in komercialno rabo in da ni v lasti, pod nadzorom, ali kakorkoli povezano s kitajsko vojsko. Potrjujejo tudi, da niso »komunistično kitajsko vojaško podjetje«, kot je opredeljeno v seznamu ameriškega ministrstva za obrambo. Sprejeli bodo ustrezne ukrepe za »zaščito interesov družbe in njenih delničarjev« in proučujejo »možne posledice ameriške poteze, da bi bolje razumeli njen vpliv«.