Objavljeno: 27.9.2025 13:00

Xiaomi 17 z dodatnim zaslonom in veliko baterijo

Xiaomi je na Kitajskem predstavil serijo telefonov Xiaomi 17, ki želi tekmovati za prestol na mobilnem trgu.

Serija vključuje tri modele: 17, 17 Pro in 17 Pro Max. Zanimivi sta predvsem Pro različici, ki imata na zadnji strani dodatni zaslon, nameščen okoli izbočenega dela kamere. Vse modele poganja Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pro model ima baterijo 6.300 mAh, Pro Max pa kar 7.500 mAh, medtem ko oba podpirata 100 W žično ter 50 W brezžično polnjenje. Kamere so trojne 50 MP, pri čemer Pro Max uporablja večji senzor za telefoto objektiv in svetlejšo zaslonko, kar naj bi izboljšalo delovanje pri šibki svetlobi. Model 17 brez hrbtnega zaslona ni videti pretirano razburljiv, a ima vse osnovne komponente, 6,3-palčni zaslon, enak čip, trojno 50 MP kamero in presenetljivo veliko baterijo 7.000 mAh, večjo celo od Pro modela.

Na Kitajskem so prednaročila že odprta, uradna prodaja bo 27. septembra. Osnovna cena za model 17 je okoli 630 USD, Pro 700 USD, Pro Max pa 840 USD. Xiaomi še ni razkril načrtov za svetovno lansiranje, a naj bi vsaj nekateri modeli prišli v Evropo spomladi.