X/Twitter razmišlja o treh plačljivih paketih

Še vedno ni povsem jasno, ali se bo uresničila Muskova želja, da X postane povsem plačljiva storitev. Minuli teden se je o tem pogovarjal z bankami, ki zagotavljajo financiranje, več informacij pa je prikapljalo iz kode za odjemalca na iOS. Kot kaže, bo imel X tri naročniške pakete: Basic, Standard, Plus.

Trenutno je X brezplačen, obstaja pa plačljiva verzija (nekdanji Twitter Blue), ki za osem dolarjev mesečno prinaša modro kljukico in manj reklam. Po novem pa bodo možnosti tri. V paketu Basic, ki bi morda lahko ostal brezplačen, a to še ni potrjeno, bo X prikazoval oglase. V verziji Standard bo oglasov približno polovica manj, medtem ko bo Plus povsem brez.

Pri verziji Basic sta možnosti dve. Bodisi bo plačljiva, a skromno, bodisi bo povsem brezplačna, a z oglasi in omejitvijo števila prikazanih objav na dan. To velja že sedaj, razlog pa naj bi bil boj proti strganju (scraping) podatkov. Točne omejitve se vseskozi spreminjajo, veljajo pa tudi za dostop prek API.

X ima težave, zato tudi toliko eksperimentiranja z novimi paketi. Musk je zanj resda odštel 44 milijard dolarjev, a je po neodvisnih ocenah podjetje vredno od tretjine do polovice te vrednosti. Prihodki padajo, ker so se oglaševalci umaknili zaradi nenavadnih potez vodstva, dolg podjetja pa ostaja pri 13 milijardah dolarjev, kar je moralo del prevzema odplačati samo. X sicer trdi, da se oglaševalci vračajo in da jih je 90 odstotkov že nazaj. To morda res drži, a zneski ostajajo nizki.

Musk je zato junija na čelo podjetja pripeljal Lindo Yaccarino, ki poizkuša preobrniti tok dogodkov. Ali jo bo to uspelo, je v veliki meri odvisno od tega, koliko ji bo pri tem pomagal ali škodoval prav Musk s svojim ekscentričnim ravnanjem.

