Objavljeno: 8.12.2025 05:00

X oglobljen zaradi kršitve DSA, Musk pobesnel

Evropska komisija je prvič izrekla kazen veliki platformi zaradi kršitev akta o digitalnih storitvah. X, prej znan kot Twitter, so spoznali za krivega kršenja treh točk DSA, zaradi česar so mu naložili 120 milijonov evrov visoko globo.

Komisija je ugotovila, da X zavaja z modro kljukico, ki je nekoč označevala preverjene račune. Danes jo lahko dobi vsak, ki za to plača, ne da bi X kakorkoli preverjal identiteto ali jamčil za te račune. S tem ni nič narobe, vendar bi moral X to jasno komunicirati in se ne pretvarjati, da gre za preverjene račune. X ima na voljo 60 dni, da kršitev odpravi in o tem poroča Komisiji.

Drugi kršitvi se nanašata na transparentnost in zasebnost. X bi moral omogočiti dostop do podatkov raziskovalcem, ki jih potrebujejo za svoje delo. Trenutno tega ne omogoča na primeren način oziroma jim postavlja preveč ovir. Podobno netransparenten je tudi dostop do odložišča oglasov, kjer bi moralo biti jasno razvidno, kdo naroča oglase, kakšna je njihova vsebina in katero temo predstavljajo. Sistem je nepregleden in zamuja. X mora te nepravilnosti odpraviti v 90 dneh.

Pričakovati je, da se bo X pritožil na Sodišče EU. Elon Musk se je že odzval in odločitev označil kot dejanje nekdanjih Stasijevih komisarjev ter napovedal povračilne ukrepe neposredno proti posameznikom. Dodal je, da bi morali Evropsko unijo preprosto ukiniti. Obtožuje jo, da gre za kazen, ker X ne želi cenzurirati objav. Komisija je pojasnila, da globa ni povezana s svobodo govora, temveč gre za izpolnjevanje zahtev DSA, ki se nanašajo na preglednost platforme.

