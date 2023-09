X bo zbiral tudi biometrične podatke in zgodovino zaposlitev

Družbeno omrežje X, nekdanji Twitter, je ta teden posodobilo svojo politiko zasebnosti, ki odslej predvideva zbiranje raznovrstnih osebnih podatkov o uporabnikih, kar vključuje tudi biometriko in zgodovino zaposlitev. X še ni pojasnil, čemu bi te podatke potreboval.

Nova politika zasebnosti se bo začela uporabljati 29. septembra. V novi pa je med drugim zapisano, da lahko X zbira in uporablja osebne podatke, ki so tudi zgodovina zaposlitev, izobrazba, veščine in sposobnosti, iskanje zaposlitve ipd. X bo to uporabljal za priporočanje oglasov za zaposlitev, za pomoč delodajalcem pri iskanju kandidatov in v pomoč prihodnjim delodajalcem, če se prijavimo na kakšno delovno mesto (!). Hkrati bo X zbiral tudi biometrične podatke, a to več podrobnosti še ni znanih.

Elon Musk še vedno vztraja, da bo X postal aplikacija za – vse. Ena izmed funkcij bo očitno posredovanje pri zaposlovanju kot nekakšen LinkedIn. Musk je ta teden napovedal tudi, da prihajajo navadni in videoklici. Zagotovo bo v prihodnosti predstavil še kakšno tretjo uporabo.

Si res želimo eno aplikacijo?