X blokiral iskanje Taylor Swift

Družabno omrežje X, prej znano kot Twitter, je blokiralo iskanje Taylor Swift, potem ko so se na platformi začele širiti eksplicitne, s pomočjo umetne inteligence generirane slike pevke.

Na družabnem omrežju X so se pojavile lažne, a zelo nazorne slike Taylor Swift, ki so se hitro razširile in povzročile zaskrbljenost ameriških uradnikov in oboževalcev pevke. Na omrežju objavljanja golih slik ne dovolijo, zato so izdelke umetne inteligence odstranili in sprejeli ustrezne ukrepe proti uporabniškim računom, ki so jih objavili. Bela hiša je izrazila zaskrbljenost glede širjenja lažnih, z umetno inteligenco ustvarjenih fotografij in pozvala k zakonodaji za obravnavo zlorab AI tehnologije na družabnih omrežjih. Opozorili so, da takšne vsebine nesorazmerno vplivajo na ženske in dekleta, ki so pogosto tarče takšnih napadov. Študija iz leta 2023 je pokazala, da je od leta 2019 prišlo do 550-odstotnega porasta v ustvarjanju prirejenih slik, ki jih spodbuja pojav AI.

Družabno omrežje X je blokiralo vsakršno iskanje pevke Taylor Swift. Po vpisu njenega imena se iskalcem na spletnem mestu prikaže sporočilo, da je prišlo do napake in naj stran ponovno naložijo.