WordPress ponuja sto let gostovanja in domeno za 38.000 USD

Pri WordPressu so prepričani, da je domena oziroma spletni naslov najdragocenejše digitalno sredstvo posameznika ali podjetja, zato sleherniku ponujajo stoletno zaščito tega sredstva.

Wordpress predstavlja ponudbo, ki nam za 38.000 ameriških dolarjev zagotavlja domeno in gostovanje spletne strani na njej za nadaljnjih 100 let. V ponudbo so vključeni vrhunsko gostovanje z varovanjem na geografsko razpršenih podatkovnih centrih, neomejena pasovna širina, celodnevna in vsakodnevna podpora ter vrsta varnostnih ukrepov. Varnost je bojda neprebojna, čeprav velja opozoriti, da lahko vtičniki tretjih oseb vseeno predstavljajo varnostne zaplete.

WordPress z najdražjim paketom v zgodovini cilja na družine, ki želijo ohraniti digitalne zapise, podjetnike z vizijo dolgoročnega obstoja in posameznike, ki želijo stalno spletno prisotnost. Ponudba je sicer primerljiva z letnimi cenami drugih Wordpressovih paketov. Matt Mullenweg, direktor WordPressa, upa, da bo ta ponudba pri njihovih strankah spodbudila razmišljanje na dolgi rok. Kljub nespornim ambicijam ponudbe pa obstajajo dvomi o njeni tehnološki vzdržljivosti in vprašanja o tem, kako bo Wordpress ohranjal svojo platformo v naslednjem stoletju.

