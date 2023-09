WordPad se poslavlja!

Microsoft je napovedal, da priljubljenega urejevalnika besedil ne bo več posodabljal in da ga bo iz naslednje različice operacijskega sistema Windows odstranil.

V Redmondu so se odločili, da je priljubljeni urejevalnik besedila WordPad, ki ga je Microsoft operacijskemu sistemu Windows brezplačno prilagal zadnjih 30 let, že oddelal svoje. WordPad ni doživel pomembnejše posodobitve od časov Windows 8. Medtem ko so pri Microsoftu napovedali nadgradnjo Notepada z možnostmi, kot sta samodejno shranjevanje in avtomatična obnova zavihkov, so javno oznanili, da WordPada ne bodo več posodabljali. Še več, iz naslednje različice operacijskega sistema Windows ga bodo v celoti odstranili in namesto njega priporočali Microsoft Word, plačljiv besedilni procesor, ki je bil vedno precej bolj bogat z možnostmi v primerjavi z osnovnim programom WordPad, ki je bil del operacijskega sistema Windows od različice Windows 95. Za obogatena besedila v formatu, kot so .doc in .rtf, bodo tako priporočali (plačljivi) Microsoft Word, za običajne besedilne dokumente, kakršen je .txt, pa Windows Notepad.