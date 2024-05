Word izboljšuje kopiranje

Najbolj priljubljeni urejevalnik besedila na planetu Microsoft Word je posodobil svojo privzeto možnost lepljenja besedila.

Microsoftov program bo po novem privzeto uporabljal možnost združevanja oblikovanja Merge Formatting, ki bo ohranjala izvirne lastnosti kopiranega besedila, odebeljeno in podčrtano besedilo ter strukturo seznamov in tabel, a bo prilagodila vizualne vidike besedila, kot so družina pisav, velikost in barva, da se bodo ujemali s ciljnim dokumentom. Prijem bo preprečil, da bi lepljenje besedila iz drugih virov pokvarilo oblikovanje našega dokumenta. Če bomo želeli še vedno privzeto uporabljati možnost izvornega oblikovanja, bomo morali ustrezno spremeniti nastavitve programa. Nova sprememba privzete možnosti lepljenja v Microsoftovem urejevalniku Word je skupaj z lani predstavljeno bližnjico Control + Shift + V, ki omogoča lepljenje besedila brez kakršnegakoli oblikovanja, nov korak k izboljšanju uporabniške izkušnje pri obdelavi dokumentov.