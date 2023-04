Objavljeno: 23.4.2023 08:00

Wolt (pre)hiter tudi pri pošiljanju sporočil

Hitrost je drugo ime za dostavljalca Wolt, ki se na vseh področjih trudi, da je vzdevek zaslužen.

Dostavljavci hrane pri podjetju Wolt so znani po svoji hitrosti, ki jo lačna usta pozdravljajo, drugi udeleženci v prometu včasih pač ne. Wolt je hiter tudi na vseh drugih področjih. In pri tem ne mislimo širitve poslovanja, kjer vsakih nekaj tednov dostavljalski mreži priključijo novo mesto, nazadnje Slovenj Gradec. Ciljamo na sporočila, ki jih uporabniki storitve občasno prejmemo, ko pri podjetju testirajo programsko opremo. Ko v sporočilu piše Ne pošlji, mi pa ga vseeno dobimo, vemo, da je nekdo kapitalno zamočil. Na srečo precej manj kot v primeru ameriškega sporočila prebivalcem Havajev leta 2018, kjer so ljudi obveščali o raketnem napadu, ki je bil v resnici test. Tudi tam je nekdo očitno spregledal skrivnostno navodilo Ne pošlji.