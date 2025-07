Objavljeno: 29.7.2025 07:00

Wolfenstein bo dobil tudi televizijsko serijo

Po velikem uspehu serije Fallout, ki ni nastala po knjižni, temveč igralni predlogi, se nam obeta repriza. Microsoft in Amazon pripravljata še eno televizijsko serijo, ki bo ekranizacija legendarne prvoosebne streljačine Wolfenstein. Na voljo bo na Amazonu Primu.

Ključni mož serije oziroma glavni producent (showrunner) bo Patrick Somerville, izvršni producenti pa bodo Jonah Nolan, Lisa Joy in Athena Wickham. Drugih vpletenih še niso razkrili. Tako tudi ni znano, kdo bo igral glavne vloge. Slogan nove serije je podoben kot pri igrah, in sicer »Pobijanje nacistov je zimzelena zgodba«. Omenimo še, da so leta 2012 omenjali tudi film, a se do danes ni zgodilo nič. A danes živimo v zlati dobi serij, ne pa filma.

Wolfenstein je kultna serija iger, ki jih je v 80. letih minulega stoletja izdajal id Software. Dogajajo se v alternativni zgodovini, kjer se nacisti ukvarjajo tudi z magijo in znanstvenofantastično tehnologijo. Glavni junak William Blazkowicz naciste pobija, zaradi nacistične ikonografije v igri pa je bila v Nemčiji cenzurirana oziroma prilagojena. Kasneje so sicer dobili dovoljenje za njihov prikaz, kadar imajo estetsko ali vsebinsko vlogo.

Prva inačica Castle Wolfenstein je izšla leta 1981, leta 1984 pa smo dobili nadaljevanje Beyond Castle Wolfenstein. Leta 1992 je Wolfenstein 3D prikazal, kako je streljati v prvi osebi, in do danes je izšlo že 14 naslovov v tej franšizi. Najnovejši se imenuje Wolfenstein: Cyberpilot, danes pa franšizo razvijajo v MachineGames z založnikom Bethesdo.