Windows z urejevalnikom besedil iz ukazne vrstice

Microsoft resno razmišlja o privzetem urejevalniku besedil s CLI (command line interface) v prihodnji različici operacijskega sistema Windows.

V Redmondu so na spletišču GitHub sprožili razpravo, s katero želijo dobiti povratno informacijo o ideji za privzeti urejevalnik besedil z uporabniškim vmesnikom z ukazno vrstico. Trenutno 64-bitne različice operacijskega sistema Windows ne vključujejo privzetega urejevalnika besedil CLI in uporabniki so primorani poseči po tujih alternativah. Connor Plante iz Microsofta je opozoril, da je CLI urejevalnik ključno orodje sistemskih administratorjev, razvijalcev in drugih naprednih uporabnikov, zato je zagotavljanje takšne funkcionalnosti pomembno za izboljšanje kakovosti življenja teh uporabnikov.

Microsoft prav tako raziskuje možnost boljšega obvladovanja napak, tako da bi lupina prepoznala spodletele ukaze in prikazala hitro rešitev. Uporabniki na spletišču GitHub povečini izražajo podporo zamisli dodajanja privzetega urejevalnika besedil CLI v Windows, saj bi jim ta olajšal delo znotraj sistemskih pripomočkov WSL in PowerShell.