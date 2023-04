Windows podpira iMessage!

Majhen korak za Microsoft, a velik korak za človeštvo je integracija Applovega odjemalca iMessage za hipno sporočanje v Windows 11. Iz Redmonda so sporočili, da je nared različica, ki podpira iMessage in ki jo bodo uporabniki dobili v naslednjih dneh ali tednih. Integracija pa je daleč od popolne, saj prinaša nekaj resnih omejitev.

Phone Link je že dolgo časa omogočal uporabo računalnika kot telefona za pošiljanje sporočil, opravljanje klicev in podobno, a le za Android. Novost to prinaša tudi za iPhone, a z omejitvami. Možno je klicati ali pošiljati sporočila, odpade pa sodelovanje v skupinskih sporočilih ali pošiljanje slik in videoposnetkov. Še najresnejša omejitev pa je potreba, da je telefon ves čas dovolj blizu računalnik, da ima vzpostavljeno povezavo Bluetooth.

To je manj, kot bi si želeli, a več, kot smo imeli. Za delovanje sta nujno potrebna Windows 11 in iOS 14 na iPhonu. Za zdaj so iPadi še izvzeti.

