Windows – nov mesec, nov pokvarek

Microsoft je v torek (11.2.) objavil redni Windows popravek, poimenovali so ga KB4532693. Kot se žal dogaja vse prepogosto, ima tudi ta popravek v sebi »pokvarek« - kar nekaj uporabnikov poroča, da ima z njim težave.

Uporabniki so po namestitvi popravka (za Windows različici 1903 in 1909) ugotovili, da so ostali brez svojega uporabniškega profila - ob prijavi so ostali brez nastavitev, ikon, vsebin v meniju Start. Malce brskanja je odkrilo, da namestitev popravka uporabniškega profila k sreči ni zbrisala, ampak le preimenovala. Z nekaj čarovnij po registru se da uporabniški profil (ki ima na disku dodano končnico .000) restavrirati nazaj, vendar je to za veliko večino uporabnikov seveda preveč zapleteno, pa tudi nevarno (kot je vsako brskanje po registru).

Kot kaže, namestitev popravka na začetku ustvari začasni uporabniški profil, ki ga na koncu »pozabi« pobrisati, izostane pa tudi vzpostavitev originalnega profila. Nov mesec, nov Microsoftov pokvarek, torej…