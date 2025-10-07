Windows ML uradno na voljo z Windows App SDK 1.8.1

Microsoft je z izdajo paketa Windows App SDK 1.8.1 uradno predstavil stabilno različico Windows ML, novega okolja za izvajanje umetne inteligence na napravah z Windows 11. Rešitev je namenjena lokalnemu poganjanju AI-modelov na procesorjih (CPU), grafičnih procesorjih (GPU) in nevroprocesorskih enotah (NPU) ter omogoča poenostavljeno upravljanje odvisnosti modelov. Gre tudi za osnovo nove platforme Windows AI Foundry, prej znane kot Windows Copilot Runtime.

Microsoft je mnenja, da je prihodnost umetne inteligence je hibridna in vključuje prednosti oblaka ter sposobnost izvajanja na lokalni napravi. Windows 11 torej s tesno integracijo umetne inteligence postaja odprta platforma za lokalno AI procesiranje.

Windows ML deluje kot strojna abstrakcijska plast, ki razvijalcem omogoča, da ciljno usmerjajo zmogljivosti umetne inteligence, ne glede na konkretne arhitekture ali čipe v uporabniških napravah. Aplikacije, zgrajene z Windows ML, samodejno izberejo potrebne izvajalne komponente, razvijalci pa lahko določijo politike glede porabe energije ali zmogljivosti, denimo izbiro med NPU za varčnost in GPU za največjo hitrost.

Novi SDK prinaša podporo sistemom Windows 11 od različice 24H2 naprej. Microsoft poudarja raznolikost strojne opreme v ekosistemu Windows, ki vključuje proizvajalce, kot so AMD, Intel, NVIDIA in Qualcomm. Med podjetji, ki že pripravljajo podporo za Windows ML v svojih izdelkih, so Adobe, McAfee, Topaz Labs in Wondershare, kar potrjuje širitev umetne inteligence v širok spekter aplikacij.

Z vključitvijo Windows ML v uradno izdajo je Microsoft razvijalcem prvič omogočil uporabo teh funkcij v produkciji. Hitro zaporedje predstavitev, od napovedi na konferenci Build maja letos do stabilne izdaje jeseni, kaže na strateško usmeritev podjetja k pospeševanju razvoja lokalnih rešitev umetne inteligence, ki dopolnjujejo oblačne storitve.