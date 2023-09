Objavljeno: 25.9.2023 05:00

Windows in Microsoft 365 dobivata Copilota

Microsoft je napovedal prihod pomočnika umetne inteligence Copilot v operacijski sistem Windows, pisarniški paket in pripadajočo programsko opremo. Copilot smo prvikrat spoznali na Githubu, kjer je uporabnikom lajšal programiranje – in Microsoftu nakopal tožbo zaradi domnevnih kršitev avtorskih pravic – kasneje pa so napovedali še integracijo v Windows in pisarniške programe. Sedaj je ta čas napočil.

Copilot bo v Windows 11 prispel jutri kot del brezplačne posodobitve, sledila pa mu bo še integracija v Bing, Edge in Microsoft 365. Slednji ga bo dobil 1. novembra. V Windows pa bo Copilot pomagal tudi drugim aplikacijam, denimo Slikarju, Photos itd.

Microsoft se sicer hvali, da bo nova posodobitev za Windows 11 prinesla 150 novih funkcij, ne le Copilota. Te segajo od malenkosti, kot so avtomatično shranjevanje seje v Beležnici, do težko pričakovanih, denimo podpore za sloje in prosojnost v Slikarju, ter seveda Copilota. Ta se bo znal pogovarjati s ChatGPT, dostopal pa bo tudi do DALL.E 3. Ko bo Copilot prispel še v Microsoft 365, pa bo povečal storilnost v Wordu, Excelu in ostalih programih.