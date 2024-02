Windows dobi svojo radirko

Microsoft je napovedal novo zmožnost generativnega brisanja, ki bo v standardni aplikaciji Windows Photos s pomočjo umetne inteligence odstranila neželene dele slike.

Google in Samsung nista ​​edina velikana z napredno programsko opremo za urejanje fotografij s tehnologijo AI. Tovrstne funkcije so očitno postale standard in kmalu prihajajo tudi na računalnike z operacijskim sistemom Windows. Generativno brisanje bo omogočalo selektivno odstranjevanje ljudi iz ozadja fotografije ali drugih neželenih elementov z uporabo umetne inteligence. Na voljo bo tako v operacijskem sistemu Windows 11 kot tudi Windows 10 in na napravah ARM64. Microsoft ne razkriva, ali bodo fotografije, obdelane z umetno inteligenco, vsebovale ustrezno oznako (metadata) ali vodni žig, ki bo omogočal razlikovanje od neobdelanih posnetkov.

Trenutno je orodje dostopno le na testnih kanalih programa Windows Insider.