Windows brez nepotrebnih programov

Uporabnik spletišča YouTube ThioJoe je odkril način, kako na računalnik namestiti operacijski sistem Windows brez nepotrebnih aplikacij, ki jih običajno dobimo zraven.

Windows je odličen operacijski sistem, ki privzeto na računalnik namesti kup nepotrebnih aplikacij, ki jih je kasneje nadležno odstranjevati. Na srečo obstaja način, kako namestiti svežo kopijo Windows 10 ali 11 na PC brez vseh teh nepotrebnih aplikacij, od Candy Crush do TikToka, ki jih verjetno ne potrebujemo na računalniku. Operacijski sistem Windows namreč razlikuje, katere nepotrebne programe namesti glede na regijo uporabnika, kar pomeni, da posamezne regije prejmejo različne vnaprej nameščene aplikacije. Rešitev je, da začasno nastavimo svojo regijo na nepoznano lokacijo. Najboljši način za to je izbira English (World) za obliko časa in valute. Tako operacijski sistem Windows ne bo vedel, katere aplikacije bi moral prenesti za neznano regijo in jih bo preprosto preskočil.

Ker je regija za nadaljnjo uporabo sistema nujna, med drugim nam ne bo delovala tržnica Microsoft Store, jo po prvi nastavitvi profilov spremenimo s Settings / Time and Language / Language and Region / Region / Country or Region.