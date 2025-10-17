Objavljeno: 17.10.2025 08:00

Windows bo umetni inteligenci dovolil dostop do lokalnih datotek

Microsoft bo v operacijski sistem Windows 11 uvedel novo funkcionalnost umetne inteligence, imenovano Copilot Actions, ki omogoča izvajanje nalog na lokalno shranjenih datotekah.

Zmožnost Copilot Actions je trenutno na voljo le uporabnikom, ki sodelujejo v programu Windows Insider in skupini Copilot Labs, namenjeni testiranju eksperimentalnih umetno inteligentnih funkcij. Copilot bo z zmožnostjo Actions lahko uporabil tako namizne kot spletne aplikacije za izvajanje konkretnih opravil, kot sta na primer spreminjanje velikosti fotografij ali ustvarjanje predvajalnega seznama z vsemi razpoložljivimi skladbami določenega izvajalca.

Microsoft tako sledi trendu razvoja računalniških agentov, ki jih že razvijajo tudi druga velika tehnološka podjetja, kot so Anthropic, Google in OpenAI. Ti agenti znajo po navodilih uporabnikov izvajati večstopenjska opravila, ki vključujejo klikanje in tipkanje ter izvajajo aktivnosti namesto uporabnika. Funkcija Copilot Actions bo privzeto izklopljena in bo delovala v ločenem, varnem okolju z lastnim namizjem. Uporabnik bo lahko v realnem času spremljal delovanje umetno inteligentnega pomočnika in v vsakem trenutku prevzel nadzor, ali pa med izvajanjem nalog mirno opravljal druge stvari na računalniku.

Gre za naslednji korak Microsofta po uradni prekinitvi podpore za Windows 10 in hkrati za poskus privabljanja uporabnikov k prehodu na novejše računalnike z vgrajenimi umetno inteligentnimi funkcijami. Po ocenah podjetja naj bi bilo v naslednjih dvanajstih mesecih prodanih več kot 50 milijonov tovrstno umetno inteligentnih računalnikov.