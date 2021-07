Windows 365 - Okna v oblaku

Microsoft je na začetku konference Inspire objavil novo spletno storitev z imenom Windows 365, ki omogoča preprosto uporabo in upravljanje okolja Windows v oblaku. Zamisel je ta, da lahko uporabnik dostopa do polne različice okolja Windows 10 (in nekoliko kasneje tudi Windows 11) iz poljubne naprave, ki je lahko tudi računalnik z MacOS, Linuxom, tablica Android ali celo računalnik s skromnejšo opremo in starejšo različico Oken.

Za domačo rabo novost najbrž ne bo pretirano zanimiva, povsem druga zgodba je za uporabo v podjetjih, ki lahko s storitvijo Windows 365 razbremenijo svoje napore za nabavo, namestitev in vzdrževanje operacijskih sistemov na lokalnih računalnikih, denimo prenosnikih. Spomnimo se, da so podjetja imela kar nekaj težav, ko so morala v času najhujše epidemije čez noč zagotoviti zaposlenim delujoče računalnike doma, tudi v primerih, ko ti niso imeli službenih prenosnikov ali druge ustrezne opreme.

Microsoft je novo storitev že doslej občasno omenjal na številnih dogodkih pod imenom Cloud PC, ki ga še danes srečamo v njihovi dokumentaciji in navedbah Uradno je ime storitve pač Windows 365, da s tem utrdijo tržna imena Windows, pa tudi Microsoft 365 (pisarniška zbirka Office in druge poslovne storitve v oblaku).

Omeniti velja, da je Microsoft doslej že ponujal možnost uporabe virtualnega računalnika v oblaku s storitvijo Azure Virtual Desktop. A ta rešitev je predvsem primerna za naročnike, ki konfiguracijo in upravljanje okolja zaradi kompleksnosti prepustijo specializiranim vzdrževalcem. Windows 365 naj bi omogoča bistveno enostavnejšo začetno pripravo in kasnejše vzdrževanje, celo v lastni režiji naročnika. S tem jasno ciljajo tudi na srednja in manjša podjetja, ki jih zaradi kompleksnosti dosedanja storitev ni zanimala.

Naročniki na storitev Windows 365 lahko računajo na virtualni računalnik nameščen v okolju Azure, ki bo nudil različne konfiguracije, tudi take, ki verjetno nudijo boljšo strojno konfiguracijo kot naprave, ki jih sedaj. Uporabniki bodo lahko naročili virtualne računalnike s tja do osmimi procesorskimi jedri, do 16 GB RAM in 512 GB pomnilniškega prostora.

Predvidevamo, da bo Microsoft kasneje prvemu naboru konfiguracij po potrebi dodajal zmogljivejše in morda celo manj zmogljive (denimo za zagon samo ene aplikacije) različice okolja Windows 365. Znano je, da trenutno že testirajo različice z višjo grafično zmogljivostjo (GPU).

Za podjetja bo Windows 365 zanimiv tudi zato, ker bo omogočal preprosto souporabo strojne opreme, bodisi lokalne kot tudi virtualnega računalnika v oblaku. V nekaterih poslovnih scenarijih utegne to predstavljati občuten prihranek stroškov. Windows 365 bo zanimiv tudi za tiste, ki potujejo, saj bodo lahko do svojega okolja prišli na varen način prek kateregakoli računalnika priključenega v internet. Pri tem lahko računajo, da se bodo znašli na istem mestu v okolju (stanje programov, okna), kot na napravi, kjer so pred tem nehali z delom.

Microsoft izrecno poudarja, da bo Windows 365 omogoča bistveno enostavnejše upravljanje tovrstnega okolja. Konfiguracija računalnika naj bi zahtevala le nekaj minut, pripravo okolja bo mogoče tudi avtomatizirati (denimo po odpiranju novega uporabnika v podjetju). Celovito upravljanje virtualnih računalnikov bo potekalo preko konzole Microsoft Endpoint Manager v okolju Azure.

Prav tako bo laže nadzorovati varnost v takem okolju, saj bodo naprave, na katerih uporabniki uporabljajo Windows 365 izolirane od varovanega okolja v oblaku. Tu je uporabljen princip ničnega zaupanja (Zero Trust). Zanimiva je tudi možnost povrnitve predhodnega stanja okolja Windows 365, kar omogoča preprost izhod v sili, ko naletimo na težave ali pomotoma zbrišemo podatke.

Windows 365 bo uradno zagnan 2. avgusta, ko bo zaživela tudi domena Windows365.com. Ta hip še ni znana cena storitve, Microsoft obljublja objavo cenika dan pred uradnim zagonom. Microsoft poudarja, da Windows 365 ni neposredna zamenjava za klasična Okna nameščena na osebni računalnik, kjer pričakujemo pravkar predstavljeni Windows 11, temveč dopolnilo, ki daje nove možnosti rabe tistim, ki jim je uporaba in upravljanje sedanjega okolja predraga ali pretežka.

