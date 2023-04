Windows 365 Frontline podpira izmensko delo

Microsoft je nedavno nadgradil ponudbo virtualnih računalnikov v oblaku, imenovanih Windows 365. Ključna novost je nova različica in licenčni model Windows 365 Frontline, s katerim lahko do virtualnega računalnika dostopajo trije različni uporabniki.

To je še posebej zanimivo za podjetja, ki računalnike uporabljajo pri izmenskem delu in jih v določenem trenutku uporabljajo le zaposleni v tej izmeni. Po dolgih letih razprav in prošenj je Microsoft končno ugodil kupcem, ki so argumentirali, da so bili dosedanji licenčni modeli za izmenske delavce prestrogi. Ti licence niso mogli uporabljati čez celoten dan, ker so uporabniki v drugih izmenah zasedli strojno opremo in uporabljali svoje licence. Za tovrstna podjetja bo licenčni model Frontline bistveno bolj ugodne.

Toda novosti niso zgolj komercialne narave, saj upravitelji lahko Windows 365 dodtano nastavijo z dodatnim lastnostmi. Med drugim lahko nadzirajo odprte seje in celo samodejno zapirajo seje in računalnike, če so jih uporabniki po koncu izmene pustile “odprte”. Računalnike lahko celo po uporabi resetirajo (počistijo spremembe) ali samodejno posodobijo med izmenami.

Microsoft trenutno še razvija dodatno možnost, kjer se bodo lahko uporabniki namiznega (host) operacijskega sistema Windows 11 neposredno prijavili in zagnali Windows 365 brez, da bi pri tem opazili lokalni operacijski sistem.

Pri Microsoftu so obenem razširili možnosti uporabe virtualnih računalnikov Windows 365 na druge naprave poleg osebnih računalnikov. Novi televizorji korejskega podjetja LG z letnico 2023 bodo tako omogočali neposredni zagon okolja Windows 365. Dodati je treba samo tipkovnico in miško, televizor pa se s tem spremeni v dejanski računalnik z okolji Windows 10 ali 11.

Podobno zanimiva je tudi razširitev uporabniške izkušnje za uporabnike z napravami Android. Uporabniki telefonov, denimo Lenovo ThinkPhone, se bodo lahko tako samodejno prijavili v bližnji računalnik z okoljem Windows 365, pri tem pa brez nastavitev (plug and play) dostopali do lastnega Windows 365 namizja ter nadaljevali z delom tam, kjer so ga prekinili na drugem računalniku. Tak način dela, ki močno spominja na nekdanji sistem Windows Phone Continuum, lahko precej poenostavi uporabo namizja na različnih, pogosto priložnostno uporabljenih računalnikih.