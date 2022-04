Windows 365 bo deloval tudi brez povezave z oblakom

Microsoft je najavil prve večje izboljšave lani predstavljene storitve Windows 365, ki omogoča uporabo operacijskega sistema Windows kot virtualiziranega okolja v oblaku. Z izboljšavami bodo izboljšali ter poenostavili uporabniško izkušnjo, stremijo pa k temu, da bi izbrisali ločnico med lokalnim in virtualiziranim okoljem.

Kot vemo je Windows 365 oblačna storitev, ki omogoča uporabo najnovejše različice okolja Windows, vključno z različico 11, v oblaku Azure, pri tem pa lahko uporabniki do okolja dostopajo iz različnih naprav, kot so tablice in računalniki z drugimi operacijskimi sistemi. Pomemben cilj storitve je uporaba novega operacijskega sistema na starih računalnikih PC, ki ne ustrezajo zahtevam za novejše različice Oken.

Novosti so strnjene v treh točkah. Najprej je tu nova zmožnost okolja Windows 365, ki omogoča, da lokalni računalnik “navidezno” zaženemo (boot) neposredno v okolje Windows 365. V resnici se najprej zažene lokalni operacijski sistem in nato vzpostavi dostop do storitve Windows 365, za uporabnika pa postopek daje vtis, da se je priključil neposredno v računalnik v oblaku.

Druga novost je aplikacija Windows 365 Switch, ki omogoča preklop med lokalnimi namizji in virtualnimi namizji v oblaku. Uporabnik lahko tako hitro preklaplja med lokalnimi in oddaljenimi programi in jih med njimi prinaša podatke. Microsoft namerava to “mehko” prehajanje med lokalnim in oblačnim okoljem v prihodnje še nadgrajevati z novimi funkcionalnostmi.

Zadnja novost je nekoliko skrivnostna, a brez dvoma najbolj zanimiva. Microsoft najavlja funkcionalnost Windows 365 Offline, ki omogoča uporablja virtualiziranega okolja Windows 365 tudi tedaj, ko uporabnik do njega nima spletne povezave. Navidezni računalnik bo v tem primeru deloval lokalno, vsebina pa se bo sinhronizirala z instanco v oblaku ob naslednjem preklopu na internet. Microsoft za zdaj ne pojasnjuje, kako bo to tehnično rešeno.