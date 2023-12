Windows 12 prihaja morda že junija 2024

Iz krogov tajvanskih proizvajalcev računalnikov je pricurljala novica, da Microsoft namerava junija predstaviti novo generacijo operacijskega sistema, ki bo po vsej verjetnosti nosila ime Windows 12.

Prihod nove generacije operacijskega sistema naj bi sovpadal s prihodom nove generacije osebnih računalnikov, ki bodo vsebovali podporo za umetno inteligenco že v samem procesorju in s tem omogočil lokalno izvajanje algoritmov umetne inteligence. Sem sodijo prihajajoči procesorji, kot so Intelov Core Ultra, AMD-jev Ryzen AI in Qualcommov Snapdragon X Elite

Kot vemo, je Microsoft že začel s ponujanjem tehnologije umetne inteligence v operacijskem sistemu in sicer v obliki pomočnika Copilot, ki je del posodobitve 2H23 za Windows 11. Toda ta tehnologija trenutno izkorišča umetno inteligenco v oblaku in ne izvaja algoritmov z lokalnim procesorjem.

Trenutno še ni znano, v kolikšni meri bo Windows 12, ki ga razvijajo pod delovnim imenom “Hudson Valley” nadaljeval to smer razvoja in katere funkcionalnosti s področja umetne inteligence bo sistem procesiral lokalno.

Zelo verjetno je, da bo Windows 12 naredil korak naprej pri uporabi Copilota v operacijskem sistemu. Microsoft menda intenzivno dela na naprednem kopilotu, ki ne bo zgolj ločena aplikacija, ampak bo postal del lupine Windows, ki jo poganja AI. Novi Copilot bo zato lahko deloval v ozadju za izboljšanje delovanja v sistemu Windows in izvajanje servisov za pomoč uporabnikom pri pogostih opravilih.

Umetna inteligenca naj bi močno spremenila način iskanja dokumentov in podatkov v okolju Windows, predvsem pa bo uporabnikom omogočil iskanje informacij z uporabo naravnega jezika.

Po nekaterih virih naj bi Microsoft pri prikazih rezultatov iskanja obudil tudi funkcijo časovne premice iz sistema Windows 10, vendar bo dodal napredne možnosti iskanja aplikacij in spletnih mest, ki so bili uporabljeni v preteklosti.

Okolje Windows naj bi tudi podpiralo funkcijo za prikaz podnapisov v živo na sistemski ravni za prevajanje iz različnih jezikov v realnem času, kar bo pomembno predvsem pri novi generaciji videokonferenčnih programov.

Umetna inteligenca naj bi bila uporabljena za izboljšavo kakovosti slike pri video igrah in video posnetkih. Prav tako naj bi jo uporabljala animirana ozadja, ki bodo ponujala učinek paralakse, ko uporabnik premaknete kazalec ali se odzovete premik žiroskopa v tabličnem računalniku.

Različni viri navajajo, da Microsoft tudi eksperimentira s korenito drugačnim pristopom in videzom uporabniškega vmesnika. Po navedbah naj bi uporabniki imeli možnost premakniti orodno vrstico in druge elemente sistema drugod na ekranu, cel na vrh zaslona. Toda viri hkrati opozarjajo, da tovrstna možnost v končni izvedbi morda ne bo izbrana ali pa bo zgolj opcijski način uporabe okolja Windows.