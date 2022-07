Objavljeno: 19.7.2022 09:00

Windows 12 prihaja leta 2024

Windows 10 ni bil »zadnji Windows« in tudi Windows 11 ne bo – leta 2024 bo na voljo Windows 12.

Portal Windows Central poroča o Microsoftovi odločitvi, da bodo nove različice operacijskega sistema Windows predstavljane vsake tri leta, medtem ko bodo vmesne novosti predstavljane v tako imenovanih »trenutkih« (moments), morda celo štirikrat na leto. Sedaj so večji paketi na voljo dvakrat letno, spomladi in jeseni.

Microsoft v resnici nikoli ni uradno sporočil, da bodo Windows 10 »zadnji Windows«, to je na nekem dogodku javno izjavil le eden izmed »evangelistov« v podjetju. Leta 2015 se je to slišalo kot nekakšen »Windows as a service« ali kot Apple OSX, ki v sebi še vedno nosi črko »X« (kot deset). No, leta 2021 smo vseeno dobili Windows 11 (ki na zunaj ni videti veliko drugačen od Windows 10), leta 2024 pa se bodo redni popravki menda ponovno preimenovali, v Windows 12.

Pri Microsoftu teh odločitev seveda (še?) niso javno potrdili.