Windows 12 bo v znamenju umetne inteligence

Umetna inteligenca vstopa v vse segmente informacijskih rešitev, tudi v operacijske sisteme. Panos Panay, produktni vodja za operacijski sistem Windows je na sejmu CES kot gost družbe AMD razkril, da bo naslednja generacija okolja Windows, recimo temu Windows 12, vsebovala številne novosti s področja umetne inteligence.

Panay seveda ni želel razkrivati nobenih specifičnih novosti, za kar je verjetno še nekoliko prerano, vendar lahko o nekaterih sklepamo iz novosti, ki so jih deležni posamezni izdelki iz nabora Microsoftovih izdelkov. Tu mislimo predvsem na algoritme za razpoznavo govora, samodejno prevajanje med različnimi jeziki, orodja za samodejno ustvarjanje zapiskov iz pogovorov in druge tehnologije, ki danes prihajajo predvsem iz področja videokonferenčnih rešitev in rešitev za skupinsko sodelovanje.

Microsoft na sejmu CES morda ni govoril o specifičnih vsebinskih novostih, je pa kot gost ponudnika strojne opreme razkril nekaj več o ogrodju. Najpomembnejši namig je ta, da bo naslednja generacija okolja Windows bistveno več algoritmov s področja strojnega učenja izvajala na lokalni napravi in ne zgolj v oblaku, kot bi lahko domnevali v današnjih časih.

Glavni razlog je seveda ta, da lokalno procesiranje omogoča hitrejšo odzivnost, kar se denimo še kako pozna pri razpoznavi govora, še posebej tudi pri samodejnemu prevajanju, kjer je časovni zamik lahko zelo moteč. Tovrstnih področij, kjer je časovna odzivnost pomembna, je še bistveno več. S tovrstnim pristopom naslavljajo tudi pomisleke, kako je z odzivnostjo algoritmov strojnega učenja, kadar je povezava z oblakom počasna ali pa je sploh ni.

Čeprav vsebinsko vemo še zelo malo o Windows 12, pa je jasno, da bo za uporabo tovrstnega sistema potrebna bistveno zmogljivejše računalniška oprema, kot jo danes premoremo. Tu govorimo predvsem o zmogljivejših procesorjih (CPU, GPU, DPU,...), predvsem takih s podporo za algoritme umetne inteligence.

Procesna zmogljivost na lokalni napravi seveda ne bo dovolj. Oblak bo tu imel še večji pomen, kot doslej. Zato lahko pričakujemo še bistveno tesnejšo povezavo med oblakom in lokalno napravo, ne zgolj pri povezovanju programskih storitev, temveč še kak nivo nižje, na nivoju operacijskega sistema. To še posebej velja, ko imamo v mislih najrazličnejše naprave IoT, ki bodo imele najbrž še naprej nekoliko bolj omejene lokalno zmogljivost v primerjavi z osebnimi računalniki.

Po sedanjih informacijah, ki so pricurljale iz Microsofta, lahko Windows 12 pričakujemo nekje v letu 2024. Kar nekaj je tudi namigov, da bo Microsoft novo verzijo opremil z novo uporabniško izkušnjo, ki bo izdatneje uporabljala alternativne metode interakcije z uporabnikom (govor, slika).Glede tega smo nekoliko skeptični, saj radikalne spremembe v uporabniškem vmesniku zgodovinsko gledano niso bile nikoli dobro sprejete. Morda bo tokrat drugače?