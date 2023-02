Windows 11 uradno podprt na Macih, a s pomočjo vritualizacije

Microsoft je začel uradno podpirati uporabo operacijskega sistema Windows 11, kot virtualnih računalnikov v okolju Parallels za računalnike Apple Mac s procesorji M1 in M2. Uporabniki računalnikov Mac so sicer že doslej brez težav uporabljali sistem Windows na svojih računalnikih, vendar Microsoft tega početja ni nikoli uradno podpiral.

Na presenečenje uporabnikov programske rešitve Parallels je Microsoft sredi februarja objavil novico, da štejejo tovrstno uporabo sistemov Windows 11 Pro in Windows 11 Enterprise kot avtoriziran način uporabe operacijskega sistema v poslovnem okolju.

V preteklosti so tovrstno rabo vselej odsvetovali, vendar so zdaj pragmatično potrdili način rabe, ki je zelo priljubljen med poslovnimi uporabniki računalnikov Apple Mac. Resnici na ljubo je Microsoft “dovolilnico” objavil nekoliko s stisnjenimi zobmi, saj v istem sporočilu poudarjajo, da lahko uporabniki najboljšo izkušnjo še vedno dobijo na osebnih računalnikih, kjer je Windows 11 osnovni operacijski sistem ali v oblačni storitvi Windows 365.

Kaj točno bo uradno priznanje prineslo uporabnikom Macov in okolja Parallels na dolgi rok ni še povsem jasno. Najbrž lahko za začetek pričakujemo predvsem to, da posodobitve okolja Windows odslej ne bodo več občasno motile pravilno delovanje virtualiziranih računalnikov. Težko pa pričakujemo, da bodo Microsoft, Parallels in Apple strnili glave in na Macih ponudili enako uporabniško izkušnjo in hitrost kot na računalnikih PC.