Windows 11 slabši pri poganjanju iger kot Linux

Distribucije Arch Linux, Pop!_OS in Nobara Linux so presegle Microsoftov operacijski sistem v izvajanju iger za Windows.

Nemški medij ComputerBase je testiral tri različne Linux distribucije, Arch Linux, osnovo za SteamOS, Nobara Linux, različico Fedore, ki jo vzdržuje en sam razvijalec, ter System76 Pop!_OS in pri izvajanju petih iger za operacijski sistem Windows ugotovil, da v večini primerov Linux premaga Windows. Uporabili so igre Cyberpunk 2077, Forspoken, Ratchet & Clank: Rift Apart, Starfield in The Talos Principle II ter testiranje izvedli na visokih nastavitvah igranja, pri čemer je bila uporabljena tehnologija Proton podjetja Valve, ki omogoča poganjanje iger za Windows na Linuxu. V smislu FPS (prikazanih slik na sekundo) je zmagal Nobara Linux, kateremu sta sledila Arch Linux in Pop!_OS z zaostankom od enega do petih odstotkov. Windows 11 je zaostal za zmagovalcem za 6 %, kar res ni ogromna razlika, a je pomemben mejnik za odprtokodni operacijski sistem Linux.