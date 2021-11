Windows 11 SE namesto Chrome OS?

Microsoft je na posebnem dogodku predstavil novo različico operacijskega sistema Windows z imenom Windows 11 SE, ki je namenjena predvsem za rabo na področju izobraževanja.

Zamisel za izdelek je nastala v času največje krize povezane z epidemijo COVID-19, skupaj z operacijskim sistemom pa je Microsoft predstavil tudi svoj doslej najcenejši prenosnik Surface Laptop SE, s katerim več kot očitno merijo na trg izdelkov za šolstvo. Kot je znano, vsaj v ZDA na tem področju kraljujejo prenosniki Chromebook oz. operacijski sistem Chrome OS.

Windows 11 SE nadaljuje Microsoftova prizadevanja za večjo vlogo na področju šolstva, ki so se začela z operacijskim sistemom Windows 10 S, vendar ga niso sprejeli, saj je omejeval uporabo samo na aplikacije iz trgovine Windows Store. Windows 11 SE namesto tega ubira pot nesojenega operacijskega sistema Windows 10X, ki so ga prav tako snovali z mislijo na šolstvo, a so ga v končni fazi preimenovali v Windows 11.

Windows 11 SE bo tako omogočal namestitev tudi drugih aplikacij, torej tistih, ki niso v Microsoftovi trgovini, a bo še bolj optimiziran za delo z oblakom in zbirko programov Microsoft 365. Prodajali ga bodo ekskluzivno z računalniki, direktno izobraževalnim ustanovam, upravitelji pa bodo imeli nadzor nad tem, katere aplikacije je dovoljeno uporabljati in katere so prepovedane.

Med spremembami glede na običajno različico Windows 11 najdemo privzeto zaganjanje aplikacij v celozaslonskem načinu. Izklopili so možnost uporabe največje novosti Snap Layouts uporabljene za razporejanje oken po zaslonu, omogočajo pa razdelitev zaslona na dva dela. Odstranili so orodje Widgets, brskalnik Edge pa bo privzeto podpiral razširitve narejene za Google Chrome. Windows 11 SE dokumente privzeto shranjuje na OneDrive, ostaja pa možnost uporabe dokumentov in programov tudi tedaj, ko računalnik ni priključen na internet.

Windows 11 SE je privzeto možno nadzorovati na daljavo prek nadzornega programa Intune for Education Cloud, kar šolam omogoča upravljati računalnike pri učencih, ki so doma. Povrh vsega podpira popolnoma avtomatizirano nameščanje iz oblaka (zero-touch Windows Autopilot), brez potrebe po zaganjanju namestitve iz lokalnega medija (USB ključka).

Druga polovica ponudbe za šolstvo je, kot že rečeno, prenosnik Surface Laptop SE, ki v ZDA stane le 249 dolarjev. Opremljen je s procesorjem Celeron N4020, grafiko Intel UHD, 4 ali 8 GB RAM, 64 ali 128 GB pomnilniških podsistemom eMMC in 11,6 palčnim zaslonom z ločljivostjo 1366 x 768 pik. To je torej prvi prenosnik Surface, ki ima razmerje slike 16:9 in ne 3:2, kar je bila posebnost dosedanjih prenosnikov. Seveda je tu tudi Windows 11 SE.