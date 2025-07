Objavljeno: 14.7.2025 07:00

Windows 11 se bo popravil sam

Najpozneje ob lanski polomiji s posodobitvijo CrowdStrike je svet spoznal, kakšen glavobol lahko povzroči en sam okvarjeni gonilnik, ki prepreči normalni zagon Windows 11. Reševanje takšnih sistemov je načeloma možno, a terja nekaj znanja in predvsem fizični dostop do vsakega računalnika. Microsoft bo z naslednjo posodobitvijo izpolnil obljubo in postopek avtomatiziral.

V prihajajoči verziji Windows 25H2 bo Microsoft uvedel avtomatični zagon v WinRE (Windows Recovery Environment), če se sistem ne more normalno zagnati. V tem načinu se bo računalnik avtomatično povezal z internetom in prek Windows Update preveril, ali je zadnja nameščena posodobitev označena kot okvarjena in jo v tem primeru tudi odstranil. Enako velja tudi za morebitne nameščene gonilnike.

To je sicer že danes možno storiti ročno, a bo avtomatizacija omogočila da se sistemi hitreje in v večjem obsegu samodejno popravijo. Domači računalniki bodo z namestitvijo avtomatično aktivirali novo funkcionalnost, medtem ko bo pa podjetjih to moral storiti oddaljeni administrator.

Microsoft