Windows 11 prihaja!

Po pričakovanjih je Microsoft uradno predstavil operacijski sistem Windows 11, prvo večjo nadgradnjo od predstavitve dosedanjega okolja Windows 10, ki pa so ga v vseh teh letih redno in izdatno posodabljali brez spremembe samega imena. O Windows 11 smo se razpisali tudi v Monitorju, ki izide jutri.

V Monitorju smo o Windows 11 že pisali, vendar je šlo za različico, ki je v javnost pricurljala po neuradni poti. Kot se je izkazalo, je ta že precej dobro ponazorila, kaj bo prinesla končna različica Windows 11, ki jo Microsoft obljublja za drugo polovico leta. Za dosedanje uporabnike Windows 10 je brez dvoma pomembna obljuba, da bo Windows 11 na voljo kot brezplačna nadgradnja sedanjega sistema.

Toda pozor. Microsoft je objavil tudi osveženo specifikacijo minimalne potrebne strojne opreme. Za delovanje Windows 11 bo treba imeti računalnik s 64-bitnim procesorjem, vsaj 4 GB RAM in 64 GB prostora v pomnilniški enoti oziroma disku. Resnici na ljubo je to le rahlo več kot pri specifikaciji za Windows 10, vendar obenem reže povezavo z 32-bitno preteklostjo. Windows 11 obstajajo le še v 64-bitni različici. 32-bitni programi bodo sicer še naprej delovali v okolju Windows.

Bolj kontroverzna je Microsoftova objava, da bo Windows 11 podpiral uradno le procesorje Intel od osme generacije naprej in procesorje AMD od različice Ryzen 2000 in mlajše. Če bo to na koncu res držalo, Windows 11 ne bo imel podporo za milijone računalnikov, ki zdaj uporabljajo Windows 10. Kar je težko verjeti.

Microsoft je namreč v javnost poslal različne informacije, iz katerih se da razbrati, da bo nov operacijski sistem deloval tudi na starejših procesorjih, a bo pri namestitvi uporabnike opozarjal in drugače nergal, da si želi boljšo opremo. Mimogrede, med strojne zahteve sodijo tudi podpora za UEFI in tehnologijo TPM (Trusted Platform Module), kar imajo sicer vgrajeni skoraj vsi računalniki narejeni v zadnjih 5 do 7 letih.

Največja novost, ki jo je razkrila uradna predstavitev Windows 11, je zmožnost sistema, da na neposredno poganja aplikacije pisane za operacijski sistem Android. Zdi se nam, da je to pravzaprav največja novost v Windows 11, kljub vsem ostalim kozmetičnim in uporabniškim izboljšavam.

Uporabniki bodo lahko v okolje Windows naložili aplikacije za Android, ki so objavljene v Amazonovem Appstoru. Da, Microsoft se je pri tej potezi oprl na Amazon in ne na Google! Amazonov Appstore bo sicer dosegljiv posredno prek Microsoftove trgovine za aplikacije, za zdaj pa ne navajajo, da bi bile kake posebne omejitve za posamezne kategorije Androidih aplikacij.

V ozadju je Intelova tehnologija Bridge, ki omogoča izvajanje aplikacij za procesorje Arm in vse potrebne klice na operacijski sistem, kar je velika posebnost za platformo Windows. Microsoft je v preteklosti večkrat poskušal prepričati razvijalce, da bi prenesli androidne programe na Okna, a so ta cilj zdaj opustil in programe prvič podpirajo neposredno. Uporaba programov, kot so Snapchat, TikTok, Venmo in Ring torej ne bo več možna zgolj na mobilnih napravah.

Podpora za Android naj bi omogočala nalaganje programov tudi mimo spletnih trgovin (tako imenovan sideloading), kar odpira še večjo možnosti rabe, vendar bomo glede tega previdni, saj bi Microsoft utegnil to onemogočiti. Pač zato, ker je na ta način na operacijski sistem mogoče naložitu tudi nepreverjene programe.

Ob novostih, ki jih prinaša novo okolje Windows 11, se je Microsoft odločil, da bo z novo različico opustil cel kup orodij, ki jih marsikod še danes in pogosto uporablja. Najbolj odmevno je, da v novi različici okolja ne bo odjemalca za priljubljeni program Skype. Spomnimo se, v Windows 10 je Skype sestavni del izkušnje, čeprav je med uporabniki privzeta različica manj priljubljena od tiste, ki se jo ročno namesti iz spletne strani.

Skype bo kot privzeti program za kramljanje in skupinsko sodelovanje nadomestil Microsoft Teams. Ta bo v okolje Windows 11 integriran precej globoko, denimo tako, da bo pogovore z drugimi preprosto spremljati tudi pri uporabi drugih aplikacij. Microsoft sicer s tem ni najavil, da bo Skype opustil, vendar morda - začetek konca za Skype.

Z Windows 11 kot vse kaže dokončno opuščamo brskalnik Internet Explorer. Resnici na ljubo je to izdelek, ki je že dolgo na pokopališču zgodovine, a ga še vedno marsikje intenzivno uporabljajo, zlasti v podjetjih, pač zaradi združljivosti s (starimi) programi.

Windows 11 se je tudi dokončno ločil od Cortane, digitalne pomočnice, ki je zgubila “službo” zaradi boljše konkurence. Res pa je, da je Microsoft marsikatere Cortanine gradnike uporabil v drugi delih okolja in v posameznih uporabniških programih (denimo Teamsih).

Omenili smo že, da Windows 11 opuščajo ploščice (Live Tiles), česar verjetno ne bo nihče pogrešal. Kot tudi ne bo pogrešan program Paint 3D. Zanimivo, da Microsoft opušča namero, da bi v operacijski sistem vgradil beležnico OneNote. Ta bo še vedno dosegljiva prek trgovine Microsoft Store, vendar poteza daje slutiti, da bo Microsoft na področju vodenja zapiskov v bližnji prihodnosti morda predstavil nekaj novega.

Microsoft z Windows 11 prinaša tudi kar precejšnje spremembe v politiki delovanja trgovine Microsoft Store. Najbolj odmevna je brez dvoma ta, da za objavo v trgovini razvijalcem ne bo zaračunaval nobene provizije. Ti bodo za redne programe dobili 100% prihodkov, poleg tega pa bodo lahko izbrali plačilno sredstvo in procesni center po lastni izbiri.

Pri tem je kot kaže le ena izjema in to je področje iger, kjer bodo provizije še vedno prisotne, vendar bodo znižane iz sedanjih 30% na 12%. Povsem možno bo, da bo konkurenčni pretočni servis Steam na voljo tudi prek Microsoftove trgovine. V preteklosti je glede tega med ponudniki storitev potekala že pravcata vojna.

Microsoft na uradni predstavitvi še ni pokazal vseh novosti, ki jih bo imela končna različica okolja Windows 11. Pozorni opazovalci so v enem od video posnetkov opazili, da se je na zaslonu pokazala povsem nova podoba raziskovalca (File Explorer), ki sploh ni vključena v javno dostopne različice. Predvidevamo, da bo več novosti znanih v naslednjih mesecih, ko bo se bo približeval datum objave končne različice okolja.

Do tedaj lahko novo različico sistema preizkusi vsakdo, ki ima dopstop do beta različic Microsoftovih izdelkov ali pa je član skupine za predogled (Windows Insider Program).