Objavljeno: 8.10.2025 07:00

Windows 11 ne bo možno namestiti brez interneta in spletnega profila

Ni skrivnost, da Microsoft resnično motijo namestitve in uporaba Windows brez spletnih profilov. Že doslej so takšno, lokalno uporabo oteževali, sedaj pa so naredili še korak naprej. V novi testni verziji Windows 11 so onemogočili vse znane načine za izogibanje spletnemu profilu.

Amanda Langowski, ki vodi Windows Insider Program, je dejala, da odstranjujejo vse znane načine za ustvaritev lokalnega računa med namestitvijo Windows 11. Doslej so se ti uporabljali kot obvoz za namestitev brez ustvarjanja Microsoftovega spletnega profila. A ob tem se je pogosto zgodilo, da so uporabniki prekinili namestitvene čarovnike, še preden je bil računalnik povsem nared, trdi Amanda Langowski.

To pomeni, da bo treba v novih verzijah nujno dokončati OOBE (Out of box experience), ko bomo nameščali Windows. Potrebovali bomo tudi povezavo z internetom. Že v preteklosti so odstranili obvoz bypssnro, sedaj pa še start ms-cxh:localonly. Do končne verzije se lahko še kaj spremeni.

