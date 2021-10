Objavljeno: 10.10.2021 23:00

Windows 11 na novih procesorjih AMD Ryzen počasneje

Ob izidu Windows 11 ta teden se je Microsoft odločil za postopno distribucijo, da bi v primeru kakšnega hudega hrošča tega lahko popravili, preden bi prizadel večje število uporabnikov. Enega takšnega je našel kar AMD. Na novih procesorjih Ryzen teče Windows 11 do 15 odstotkov počasneje, kot bi lahko. Popravke pričakujemo kmalu.

Prva težava povzroči povišanje dostopnih časov do podatkov v tretjenivojskem predpomnilniku (L3) za trikrat, kar vpliva na programe, ki potrebujejo hiter dostop do pomnilnika. V povprečju naj bi bile upočasnitve za 3-5 odstotkov, pri nekaterih igrah pa vse do 15 odstotkov. Še ta mesec naj bi popravek v Windows Update to težavo izničil.

Drugi hrošč pa tiči v razdelitvi niti med jedra. AMD-jev procesor poskuša procese z malo nitmi razporediti na najhitrejša jedra, medtem ko želi Windows 11 obravnavati vsa jedra enako. Problem je najočitnejši pri procesorjih z osmimi jedri ali več. Težavo bodo reševali programsko, a ne prek popravka z Windows Update.

AMD