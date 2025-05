Objavljeno: 22.5.2025 07:00

Windows 11 je odporen na kvantne računalnike

Z novo posodobitvijo je Windows 11 dobil nove šifrirne algoritme, ki so odporni na napade s kvantnimi računalniki v prihodnosti. S tem je Windows 11 odporen na prihodnost, ko bi lahko številni obstoječi šifrirni algoritmi – denimo RSA – zaradi zmogljivejših kvantnih metod padli, s tem pa bi bilo mogoče brati v preteklosti nedostopna sporočila.

Problematiko kvantnih računalnikov so identificirali že pred leti, do danes pa je bilo razvitih več algoritmov, ki so nanje odporni. Microsoft je pojasnil, da bo Windows 11 podpiral v knjižnici SymCrypt v verzijah Build 27852 in novejših podpiral več kvantno odpornih algoritmov. Prav tako so posodobili SymCrypt-OpenSSL, ki knjižnici OpenSSL omogoča njegovo uporabo.

Nova algoritma sta ML-KEM (Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism) in ML-DSA (Module-Lattice-Based Digital Signature Algorithm).