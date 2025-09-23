Objavljeno: 23.9.2025 07:00

Windows 11 dobiva video ozadja za namizje

V prihajajoči reviziji Windows 11 bomo lahko nastavili video ozadje na namizju, kažejo zgodnje preizkusne verzije. V trenutnih inačicah je možno uporabiti posnetke MP4 ali MKV kot ozadje. Predvajali se bodo vsakokrat, ko bomo prikazali namizje.

Doslej je bilo ozadje na namizju omejeno na statične slike, ki so se lahko tudi izmenjevale. Nekoč davno smo video ozadje že imeli, in sicer kot funkcionalnost DreamScene v Windows Visti Ultimate, nato pa je že v Windows 7 funkcija izginila.

A uporabniki se niso dali in funkcija je ena izmed največkrat zaželenih, so povedali v Microsoftu. Aplikacija Wallpaper Engine, ki zmore nekaj podobnega, je redno med desetimi najbolj popularnimi. Microsoft je zato že več let preizkušal dinamična in animirana ozadja, a jih je vedno nekaj zasenčilo. To pot pa gre zares.