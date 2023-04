Windows 11 dobiva še več reklam

Nobena skrivnost ni, da je v Windows 11 že nekaj oglasov. Začelo se je v Raziskovalcu še v Windows 10, nadaljevalo se je v meniju Start in Officeu, sedaj pa se praksa še širi. V novi izdaji Windows 11 (build 23435) je v meniju Start še več reklam. Microsoft je dejal, da je to namenoma.

Zapisali so, da nadaljujejo raziskovanje prikazovanja blagovnih znamk – po domače oglaševanja – v meniju Start. Uporabnikom, ki se prijavljajo z lokalnim računi, želijo prikazati prednosti Microsoftovega računa (MSA). V preteklosti so enako počeli že s storitvijo OneDrive, ki so jo takisto oglaševali nič hudega slutečim uporabnikom, ki je niso imeli. Pri tem pa je treba vendarle pošteno priznati, da Microsoft za zdaj oglašuje le lastne storitve, ki so povezani z Windows 11. Če bomo kdaj videli priporočila tudi za igralne konzole kakšnega japonskega proizvajalca, bo to še korak dlje.

Microsoftu gredo sicer v nos lokalni računi, saj bi najraje videl, da imajo vsi račun pri Microsoftu. Pri namestitvi operacijskega sistema je treba včasih skočiti čez cel kup preprek, da se temu izognemo, v skrajnih primerih je treba izključiti povezavo z internetom. A s prisilo po navadi gre.