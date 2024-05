Windows 11 dobiva Linuxov sudo

Nova posodobitev za Windows 11, ki bo izšla jeseni, prinaša pomembno novost, ki jo je Microsoft praktično skopiral iz Linuxa. Posodobitev 24H2, ki bo obilnejša od predhodnih in bi se v nekih drugih časih lahko imenovala Windows 12, bo prinesla ukaz sudo.

Znameniti ukaz sudo pomeni superuser do in omogoča poganjanje poljubnih programov ali ukazov z administratorskimi privilegiji, ne da bi uporabnik tudi sicer uporabljal tak račun. Doslej je bilo to izvedljivo drugače, in sicer smo morali odpreti novo okno Ukazne vrstice, kjer smo ob zagonu izbrali Kot administrator. Potem so vsi ukazi v tem oknu delovali z administratorskimi privilegiji. Očitno je, da je sudo precej bolj priročen.

Novost se je sprva pojavila v veji Canary, kjer so bodoče verzije dostopne za razvijalce. Počasi sedaj ukaz kaplja do stabilnejših verzij, na koncu pa bo na voljo vsem, ki bodo namestili 24H2. S tem Microsoft po malem dodaja lastnosti Linuxa. Že v preteklosti je dodal podsistem Linux, Bash in OpenSSH.

Poleg sudo bo v novi verziji še nekaj pomembnih izboljšav. To so boljša podpora umetni inteligenci z vgrajenim Copilotom, prenovljeni Raziskovalec, boljša povezava s telefonom, upravljanje z energijo, zvok in združitev vseh verzij (poslovne, domače, šolske) Teamsa.