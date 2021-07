Windows 11 bo najverjetneje zaobšel celo le 3 leta stare računalnike. Zaradi varnosti.

Microsoft je napovedal Windows 11, ki naj bi bili brezplačno na voljo nekje oktobra, še vedno pa ni popolnoma jasno, kakšna strojna oprema bo potrebna za to novo različico najbolj priljubljenega operacijskega sistema za osebne računalnike.

Kot je videti, tega zagotovo ne vedo niti pri Microsoftu, saj so sporočila, ki prihajajo iz podjetja, občasno kontradiktorna. Tudi programček PC Healt Check, ki je bil nekaj časa na voljo na spletnih straneh microsoft.com, in ki naj bi preveril, ali je računalnik primeren za namestitev Windows 11, je od tam izginil. Morda tudi zato, ker na marsikaterem računalniku ni deloval, pa tudi zato, ker ni povedal nič natančnega – le ali je PC primeren za Windows 11 ali ne.

Trenutno je videti, da bo Microsoft za namestitev Windows 11 zahteval Intelov procesor vsaj osme generacije in AMDjevega generacije Zen 2 ali več. Računalnik bo moral imeti vgrajen čip TPM 2.0 (Trusted Platform Module), novejši BIOS (UEFI), Secure Boot, vsaj 4 GB pomnilnika in 64 GB diska. Glede na to, da je podjetje v preteklih nadgradnjah strojne zahteve navajalo v bolj natančnih, hitrostnih stopničkah (koliko gigahercev in jeder mora imeti procesor), kaže, da je tokrat ideja strojnih omejitev bolj varnost, kot hitrost delovanja.

Windows je zaradi svoje odprtosti in podpore milijardam primerkov najrazličnejše strojne opreme že tradicionalno tarča vse mogoče zlonamerne programske opreme, virusov in trojanskih konjev. Z »odstranitvijo« starejše strojne opreme bi se to znalo do neke mere izboljšati. Microsoft zatrjuje, da so interni preizkusi pokazali, da kombinacija Windows Hello (prijava s pomočjo telefona), šifriranja (Device Encryption), varnosti na osnovi hipervizorja (virtualizacija, HVCI) in Secure Boot, pomeni kar 60% manjše možnosti za najrazličnejše okužbe z virusi.

Taka moderna strojna oprema je na voljo že kar nekaj let in Micosoft jo je zahteval, če so partnerji OEM hoteli pridobiti Windows certifikat, vendar uporabnikov in podjetij nihče ni zavezoval, da jo imajo in/ali zares uporabljajo.

Videli bomo, če se bo to z oktobrom spremenilo. In ali bo Microsoft dovolj »pogumen«, da bo novosti odrezal računalnike, ki so včasih stari le tri leta. Primera naprav, ki po novih smernicah naj ne bi dobila Windows 11, sta denimo tudi prenosnik Microsoft’s Surface Pro 4 in osebni računalnik Surface Studio 2 (okoli 4000 dolarjev!). Imata namreč Intelove procesorje sedme generacije.

The Verge