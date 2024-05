Windows 10 ozadja so dejansko fotografije

Privzeta ozadja za namizje v operacijskem sistemu Windows 10, za katera je večina ljudi domnevala, da so računalniško ustvarjena, so dejansko fotografije svetlobe, ki je bila usmerjena skozi pravo okno.

Na spletišču YouTube je bil objavljen videoposnetek, ki prikazuje postopek ustvarjanja ozadij za operacijski sistem Windows 10. Bradley Munkowitz, znan kot GMUNK, je oblikoval ozadja s pomočjo fizičnih ogledal, laserjev in dimnih strojev. Njegova ekipa je uporabila laserski projektor za usmerjanje različnih vzorcev svetlobe skozi fizično okno z logotipom Windows 10, ob tem pa so igrali z volumetričnim dimom, da bi dosegli največji učinek. Postopek je vključeval tisoče osvetlitev z različnimi barvnimi filtri, ki so jih nato združili v končni kompozit.

Rezultat je bila fascinantna podoba, ki je prinesla popolnoma novo vrednost in spoštovanje do Windows 10 ozadij. Ugotovitev, da so ozadja narejena s praktičnimi učinki, je prinesla novo dojemanje teh slik in poudarila, da tudi v dobi CGI in digitalne umetnosti, lahko fizični prijemi prinesejo edinstvene in pristne rezultate.

ewmXizBqjl0