Windows 10 omogoča uporabo aplikacij Android, če imate Samsungov telefon

Okenski program Your Phone po novem omogoča tudi delo z aplikacijami na telefonu, ne le s fotografijami, SMSi in klici.

Microsoft je prek Twitterja sporočil, da program Your Phone v zadnji različici omogoča nekaj več, kot je zmogel do sedaj – uporabniki lahko na namizju Windows 10 vidijo in celo uporabljajo aplikacije, ki so nameščene na njihovem (novejšem) pametnem telefonu Samsung.

Program Your Phone na Oknih preko interneta povežemo s telefonsko aplikacijo Your Phone Companion (prek kode QR) nakar ima uporabnik omogočeno delo s SMSi (prispeli SMSi se v Oknih prikazujejo tudi kot sistemska obvestila), telefoniranje (le če se s telefonom povežemo tudi prek bluetootha) in – aplikacije. Prikažejo se ikone vseh aplikacij, ki so nameščene na telefonu, z dvojnim klikom pa se nam izbrana aplikacija prikaže v oknu na zaslonu računalnika. Upravljamo jo lahko z miško in tipkovnico, tako kot vse druge Okenske programe.

Izbrane telefonske aplikacije lahko celo pripnemo v Okensko opravilno vrstico, kjer se trudijo biti enakopravne z Okenskimi programi. Vendar to še niso, saj imamo lahko naenkrat pognano le po eno aplikacijo – v resnici je sistem zaenkrat videti kot preslikava zaslona na telefonu (»casting«). Vendar Microsoft obljublja, da bo še letos na tak način mogoče pognati več telefonskih aplikacij hkrati.

Kdaj bo karkoli od tega mogoče početi na telefonih, ki ne prihajajo iz Samsungovih tovarn, pa zaenkrat nič…