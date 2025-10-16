Objavljeno: 16.10.2025 07:00

Windows 10 odslej zastarel, kaj naj storim?

Iztekla se je uradna podpora za Windows 10, ki nam je dobro služil polno desetletje. Microsoft je prenehal brezplačno ponujati varnostne popravke, zaradi česar bodo stari sistemi sčasoma postali gojišče virusov in druge spletne nesnage. Prvo leto podaljšane podpore, ki bo zagotavljala nadaljevanje prejemanja varnostnih popravkov, je v EU brezplačno, a ga moramo ročno aktivirati. Čas je, da to storimo.

Za včlanitev v program ESU (Extended Security Updates) moramo uporabljati najnovejšo verzijo Windows 10 22H2, v katero moramo biti prijavljeni z Microsoftovim računom. Večina uporabnikov ta pogoja izpolnjuje, zato se lahko brezplačno včlanijo v ESU. Ni pa to možno za poslovne računalnike, ki so člani Active Directory, Microsoft Entra ali Mobile Device Management (MDM). V službi boste dobili ESU za Windows 10, če je vaš delodajalec to kupil in plačal.

Domači uporabniki pa lahko do 13. oktobra 2026 živite varneje, če se pridružite ESU. To storite tako, da v Windows Update kliknete na povezavo ESU in potrdite pristop. Če ga ne vidite, lahko pridružite sprožite tudi z obiskom Microsoftovih spletnih strani, kjer vas bo povezava vodila v Windows Update. Vsekakor se morate pomujati sami, avtomatične pridružitve v ESU ne bo.

