Winamp se vrača!

Winamp, odličen program za predvajanje glasbe, ki je bil prvič predstavljen leta 1997, se vrača na sceno s prenovljeno različica programa, ki bo precej drugačna od legende, ki se je vsi spomnimo.

Družba Llama Group je predstavila nov spletni predvajalnik, ki v resnici sploh ne spominja na originalno različico Winampa. Nov pristop je podoben pretočnim storitvam Spotify, Apple Music in drugim. Gre za nekakšno mešanico naštetih storitev s Patreonom, kjer se naročimo zgolj na glasbo posameznih izvajalcev in jih tako podpiramo. Sliši se odlično, razen dejstva, da to nima skoraj nič skupnega z Winampom, ki smo ga poznali in imeli radi. Trenutna glasbena knjižnica ni obsežna, saj so na voljo le nekateri neodvisni evropski in vietnamski izvajalci, katerih katalogi stanejo dolar mesečno. Morda je dobro za ljubitelje neodvisne glasbe, a večine ne bo prepričalo.

V načrtu so še mobilne različice aplikacije, predvajanje lokalno prenesene glasbe in povezovanje z drugimi glasbenimi storitvami.