Objavljeno: 4.8.2022 19:00

WinAmp ni mrtev!

Starejši bralci se bodo z nostalgijo spomnili predvajalnika MP3-jev in drugih glasbenih formatov WinAmp, ki je na prelomu tisočletja zaznamoval poslušanje glasbe. WinAmp, ki je leta 2013 prvikrat umrl, leta 2018 pa še drugič, je dobil novo verzijo. Na internetu se je znašla verzija WinAmp 5.9 RC1 Build 9999.

WinAmp je svojo pot začel leta 1997 in kmalu postal najbolj priljubljen predvajalnik glasbe. V tistih časih smo za poslušanje MP3-jev morali presneti glasbo s CD-jev (rippanje) ali pa MP3-je prenesti z interneta, kjer so kraljevali nelegalni in pollegalni programi, kot je bil na primer Napster. WinAmp se je zgledno razvijal, a sčasoma ga je razvoj prehitel. Pretočne vsebine so bile zadnji žebelj v njegovo krsto in leta 2013 je izšla verzija WinAmp 5.666, ki je bila zadnja.

Do leta 2018, ko je na internet najprej pricurljala verzija 5.8, potem pa so jo razvijalci tudi sami odprli javnosti. Projekt se je potem po zatišju nadaljeval in ko smo že mislili, da je ponovno umrl, je lani spletna stran dobila prenovo. Letos pa smo ugledali novo verzijo WinAmpa 5.9. To še ni končna verzija, ker še ima nekaj hroščev, ki poskrbijo za občasno sesuvanje. WinAmp 5.9 je po novem napisan v Visual Studiu 2019 in je pripravljen na prihodnost. Kmalu bo dobil še podporo z a opus, ogv/ogm, TS, H.265, HLS in VP9 ter seveda moderne pretočne storitve.

