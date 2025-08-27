Objavljeno: 27.8.2025 06:00

Will Smith objavil koncertni video, v katerem je množica ustvarjena z umetno inteligenco

Will Smith se je znašel v središču nenavadne polemike, potem ko so gledalci njegovega novega videospota na spletišču YouTube opazili, da oboževalci na koncertu niso povsem resnični.

Posnetek, objavljen 12. avgusta, prikazuje igralca in glasbenika na odru s kolažem prizorov iz občinstva. Toda v nekaterih delih videoposnetka je množica več kot očitno ustvarjena z umetno inteligenco, številni obrazi so zabrisani, roke imajo odvečne prste, telesa pa čudno zvite ude. Komentarji pod objavljenim posnetkom niso prizanesljivi, spodbudil pa jih je tudi pevec sam, ki je izdelek komentiral z besedami, da je hvaležen vsem ljudem, ki obiščejo njegove koncerte in mu s tem dajo možnost, da jih je vidi v živo in od blizu. Videospot naj bi bil promocijski uvod v njegovo trenutno evropsko turnejo, a zdaj sproža bolj razpravo o generativni umetni inteligenci kot o Smithovih koncertih.

Smithov zastopnik pri agenciji CAA očitkov za zdaj ni komentiral. Glasbenik je letos izdal album Based on a True Story, ki je naletel na mlačen odziv kritikov, zdaj pa mu očitno dodatno škodo povzročajo vizualni eksperimenti z umetno inteligenco. Primer še enkrat odpira vprašanja o tem, kdaj je uporaba umetne inteligence v zabavni industriji ustvarjalna in kdaj preprosto moteča.

5-4De-zNTT4