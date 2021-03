Wikipedija bo od spletnih velikanov zahtevala plačilo

Objavljeno: 17.3.2021 11:05

Wikipedija je že ves čas svojega obstoja odprta in brezplačna, na račun tega pa imajo ogromne koristi tudi spletni velikani – predvsem Google, ki uporabnikom neposredno ponudi ogromno informacij, pobranih s spletne enciklopedije.

Fundacija, ki stoji za Wikipedijo, je sedaj ustanovila podjetje Wikimedia Enterprise, ki naj bi bilo že v pogovorih z drugimi podjetji glede uporabe sicer brezplačno dostopnih podatkov. Za uporabnike se naj ne bi nič spremenilo, gre predvsem za to, da bi podjetja, ki črpajo podatke iz Wikipedije, za to plačala. Poleg podatkov, ki nam samodejno ponudijo iskalniki (no, Google), so tu med drugim tudi informacije, ki nam jih podajo pametni asistenti (Amazonova Alexa, Applova Siri, Google Assistant). Gre torej za plačljivi API – podrobnosti sicer še niso razdelane, govori se o možnostih hitrejšega prenosa podatkov in različnih možnosti sortiranja ter prikazovanja.

